İŞKUR 2025 faaliyetlerine 150 milyarlık kaynak

Türkiye'de her kesimden vatandaşın istihdamında önemli bir rol üstlenen İŞKUR'un yeni dönem faaliyetleri için yol haritası ve bu alandaki bütçesi şimdiden hazır. Konu hakkında açıklama yapan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı yazılı değerlendirmede, "Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere İŞKUR tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" dedi. İŞKUR, son yıllarda farklı sektörlerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik projeleriyle dikkat çekiyor.