Bakan Işıkhan'dan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı açıklaması

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda istikrar ve güven ekseninde yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık”

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda istikrar ve güven ekseninde yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık”

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. 3 saat süren toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alındı. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan,

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. 3 saat süren toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alındı. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan,

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @_cevdetyilmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, istikrar ve güven ekseninde, yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele… pic.twitter.com/2XaEK7zNw4

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen davet üzerine toplantıda yer aldı.