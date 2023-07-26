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Dünya

50 milyar dolarlık anlaşma Yunan basınının gündeminden düşmüyor: 'IMF Türkiye'yi unutsun'

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle imzaladığı 50 milyar dolarlık anlaşma tutarını hayal edilemeyecek bir miktar olarak nitelendiren Yunan basını, Türkiye'nin çok parası olduğunu ve Miçotakis'in görüşeceği Erdoğan'ın farklı olacağını yazdı.

12:51 . 26/07/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle imzaladığı ve dünyanın "zafer" olarak nitelediği 50 milyar dolarlık anlaşma Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

Yunan basınında yer alan analizde, 50 milyar dolarlık anlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

'Dünyanın en büyük uluslararası yatırım miktarı'

50 milyar doların hayal edilemeyecek bir miktar olduğundan bahsedilen yazıda,
"Türk Cumhurbaşkanı sevsek de sevmesek de başardı. Önce NATO Zirvesi'nde ABD'den F-16 garantisi alan, Yunanistan'ın şimdiden tavizler vermeye hazır olduğu Türkiye, Körfez ülkelerinden de 50 milyar dolar aldı. Dünyanın en büyük uluslararası yatırım miktarı olabilir"
denildi.

'IMF Türkiye'yi unutsun'

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve gelir gelmez Türkiye'nin IMF borcunu sildiğine atıf bulunulurken, 50 milyar dolarlık anlaşma için
    "IMF'nin Türkiye'yi yeniden müşteri yapmayı unutması anlamına geliyor"
    ifadeleri kullanıldı. Star'ın haberine göre, Türkiye'ye ekonomi üzerinden baskı kurulmasının daha zorlaştığına işaret edilirken 50 milyar dolar için
    "Türkiye dış ve uluslararası politika yürütme becerisine yönelik her türlü riski ortadan kaldırmak için kesinlikle yeterli"
    denildi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Miçotakis'in bir dahaki sefere Yunanistan'ın tavizlerini tartışmak üzere görüşeceği Erdoğan, geçen sefer Vilnius'ta gördüğü Erdoğan olmayacak. Türk cumhurbaşkanı şah mat hamlesi yaptı. Çok parası var. Ve bu, onun için artık sessizce oturmasının imkansız olduğu anlamına gelir."



#yunanistan
#Türkiye
#Körfez
#anlaşma
#ekonomi
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