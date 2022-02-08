Bakan Nebati açıkladı: 271 milyar lira ile tarihi rekor kırıldı

7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi.

Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020'deki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021'deki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı.

Bakan Nebati, kanun kapsamında 2020'de 2.2 milyar lira, 2021'de da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira yapılandırılırken geçen yıl 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.

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