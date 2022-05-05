Ekonomi Bakan Nebatiden enflasyon değerlendirmesi Türkiyenin ihracat ve istihdamını gölgeleyemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den enflasyon değerlendirmesi: Türkiye'nin ihracat ve istihdamını gölgeleyemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Nebati, enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunu belirterek "Son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz." dedi. Bakan enflasyonun Türkiye'nin ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışları ise gölgeleyemeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebatiden enflasyon değerlendirmesi: Türkiyenin ihracat ve istihdamını gölgeleyemez
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON, REKORLARI ASLA GÖLGELEYEMEZ"

Enflasyonun herkesin ortak meselesi olduğunun altını çizen Nebati, "Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir. Örneğin ABD'de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrederken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de durum bundan farksız." değerlendirmesinde bulundu.

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FED'in 50 baz puan faiz kararı sonrası neler olacak: TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş yanıtladı
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş, FED'in 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırmasını değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte FED'in para politikasının daha agresif olacağını söyleyen Karabaş, 'Bütün dünyada dolar endeksinin yükselmesi çok olası görünüyor. FED, para musluklarını kapattığı için doların daha fazla değerlenmesi bekleniyor.' şeklinde konuştu.

"DÖVİZDEKİ OYNAKLIĞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Nebati, söz konusu küresel olumsuzluklara ilaveten ülkede döviz kuru gelişmelerine bağlı enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin de bir gerçek olduğunu vurgulayarak kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bugüne alınan tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladıklarını ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Bunlara ek olarak KDV ve vergi indirimlerinden saha denetimlerine, stratejik sektör ve emtialardaki sübvansiyonlardan kapsayıcı teşvik paketlerine kadar geniş önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Nebati şunları kaydetti:

"Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital 'Ürün Takip Sistemi' çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!"

Türkiye'ye 615 milyar dolarlık dev kaynak
FOTOĞRAF 10
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Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen enerji krizi ile iklim değişikliğinin alternatif enerji kaynaklarına yönelişi artırdığını, buna paralel hidrojenin ekonomik ve çevresel öneminin giderek arttığını söyledi.
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Küresel hidrojen piyasasında hidrojenin kilogram değerinin yeşil hidrojen için 5-6 dolar, fosil kaynaklardan üretilen hidrojen için ise 2-3 dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Dinçer, \"Türkiye'nin yıllık 615 milyon ton hidrojen ürettiği varsayılırsa, kilogramı 1 dolar bile olsa 615 milyar dolarlık miktarın Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını hesaplıyoruz. \" diye konuştu.
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Dinçer, dernek tarafından yapılan çalışmaların hidrojenin Türkiye için önemini ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti:<br><br>\"Türkiye'nin 7 bölgesinde de hidrojen üretimi için gerekli yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor. Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki ülke genelinde oluşturulacak hidrojen çiftliklerinde rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi birçok temiz kaynakla elektrik üretimiyle yıllık 615 milyon ton hidrojen üretebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye'nin yıllık yeşil hidrojen tüketiminin 200-300 milyon ton olması durumunda, kalan miktar bölge ülkelere ihraç edilebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için Türkiye'nin ekonomi ve enerji güvenliği açısından enerji altyapısında hidrojeni entegre edebilecek değişiklikleri hayata geçirmesi gerekiyor.
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Öncelikle eğitim programlarının acilen değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve hidrojen ekonomisini içerecek şekilde planlanması gerekiyor. Hidrojen üretimi için insan kaynağının geliştirilmesi ikinci aşama olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak üniversitelerden sanayiye kadar hidrojen çalışacak kurumsal yapıların oluşturulması ve mekanizmaların kurulması gerekiyor.
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\"HİDROJEN, TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GELİŞİMİNDE İTİCİ GÜÇ OLACAK\"<br><br>Dinçer, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan ekonomik süreçte emeğe dayalı ekonomilerin teknolojik gelişimlere, bugün ise inovasyon süreçlerine ve dijitalleşmeye evrildiğine işaret etti.
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Türkiye'nin tüm sektörlerde benzer süreçleri hızla gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Dinçer, \"Ülkelerin büyüme politikaları yeşil ve dijital dönüşümün unsurları etrafında şekilleniyor. Salgın sonrası toparlanma planlamalarında temiz enerji üretimi, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular gündemin üst sıralarındaki yerini korudu. Türkiye'nin de benzer şekilde süreçleri hızla hayata geçirmesi mümkün. Türkiye'nin ekonomik denkleminde hidrojenin doğru kurulması ülkenin refah ve gelişimi için itici güç olacaktır.\" değerlendirmesinde bulundu.
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HİDROJEN BİR ENERJİ TAŞIYICISI<br>Ekonomisini karbondan arındırmak ve döngüsel ekonomide tüm ürünleri maksimum verimde kullanmak isteyen ülkeler, hidrojenin farklı sektörlerde kullanımına yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor.
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Hidrojen, bir enerji taşıyıcısı olarak değerlendiriliyor ve doğada doğrudan bulunmayan hidrojen birçok yöntemle başka enerji kaynaklarından üretilebiliyor.
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Hidrojenin üretiminden dağıtıma hazır hale gelişine kadarki süreçte tüm işlemlerin gerçekleştirildiği yere hidrojen çiftliği deniliyor. Hidrojen çiftliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı temiz enerji üretmek için verimli bir yaklaşım sağlanıyor.
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Türkiye'de de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen enerjisi çalışmalarına hız verildi. Dünyada da pek çok temiz enerji kaynağından hidrojen üretimine yönelik proje bulunuyor.
Türkiye'ye 615 milyar dolarlık dev kaynak
Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Türkiye'nin 7 bölgesinde de hidrojen üretimi için gerekli yenilenebilir enerji kaynağının bulunduğunu belirterek, 'Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki Türkiye genelinde oluşturulacak hidrojen çiftliklerinde rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi birçok temiz kaynakla elektrik üretimiyle yıllık 615 milyon ton hidrojen üretebilecek potansiyele sahibiz. Kilogramı 1 dolar bile olsa 615 milyar dolarlık miktarın Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını hesaplıyoruz.' dedi.

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