Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Bütçe performansı beklenenden iyi olacak

Bakan Nebati, Haber7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

EYT’NİN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

"EYT tabi ki bütçe üzerinde yüktür. Bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması altyapısının iyi oluşturulması lazım ki bütçe üzerindeki yük baskı oluşturmasın. Onun için de yaklaşık 5 milyona yakın emekli ihtimali var. Bunların yüzde 40’ı bu yıl, 2 milyon 250 bin emekli olma hakkına sahip olacaklar. Şimdi yükü rakam olarak ifade etmeyim, bütçe üzerine iyi bir yük olduğunu, rahatlığımız şundan kaynaklanıyor kaynağını biz oluşturarak yeni yıla girdik. O anlamda çok çok rahatız.

DOLAR SON 4 AYDIR STABİL. BU BÖYLE GİDER Mİ?

Şimdi 2021 yılında son 3 ayda bir kur atağı yaşadı Türkiye. Türkiye’de kur dediğiniz zaman dolardır. Sokaktaki vatandaştan işçisinden köylüsünden, ev hanımına kadar herkesin baktığı yer dolardır. Dolar kurundaki herhangi bir aşağı, yukarı yönlü hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir.

Son 2017’den itibaren dolar karşısında TL sürekli değer yitirmiş yani reel değer açısından bakmak lazım. Türk lirası ile dolar arasındaki karşılaştırmayı yaptığınız zaman 2013’te TL en değerli noktasına gelmiş.

Bu ne demektir. TL ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunuyorsunuz. Türkiye’de üretim yapmasına ihtiyaç kalmaz.

Türk lirasını çok değersiz hale getirirseniz tam tersi olur. Geçen yıl bir tarafta enflasyon, diğer tarafta uluslararası şartla karşısında doların kazanımı yüzde 44’ler seviyesinde. TL’nin gerçek değeri yüzde 57’lere kadar gelmiş. Optimal noktayı piyasa kendisi belirler.

ENFLASYONDA GİDİŞAT NASIL?

Geçen yıl dünyanın en zor yılıydı. Enflasyon geçen yıl dünyanın belası olan bir problemdi. Bütün dünyanın bir problemiydi. Yurt dışındaki emtia fiyatlarının artmış olması, dünyada enflasyon beklentisinin yüksek olması, dünyada enflasyonun yaşanıyor olmasından dolayı ithal enflasyonun gelmesi, kur atakları neticesinde başta muhalefet olmak üzere enflasyon yükselecek şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu. Onlar nasıl olsa fiyatlar artacak şeklinde hem taleplerini erkene çektiler hem beklenenin ötesinde fiyat artışlarına gitti. Savaş beklentimizi bozdu.

ENFLASYON DÜŞÜK SEVİYELERE GELECEK'

Enflasyonda düşüş hızlı bir şekilde devam edecek. 2021’den 2022’ye girdiğimizde moralleri bozacak kararlar aldık. Elektrik, doğal gaz fiyatları yükselmeye başladı. Her şeyin arttığı bir döneme girdik. Piyasada enflasyon olacak algısını bunlar pekiştirdi ancak bunun yapmak zorundaydı. 31 Aralık’tan 2023’e girdiğimizde doğal gaz, elektrik fiyatlarının düşmesi ile oluşan hava şu enflasyon ayın 3’ünde açıklandığında ciddi düşüşü millet hissetmeye başladı.

Asgari ücretin artması, EYT ile ilgili kararlara rağmen enflasyonun düşük seviyelere geleceğini görüyoruz.







