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Ekonomi

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremzede kardeşlerimizin mağdur edilmesine, hiçbir kardeşimizin burada verdiği emeğin harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Halil Akkoç
17:08 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Özhaseki, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan Özhaseki, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle deprem bölgesindeki inşaat maliyetleri konulu bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz"

Özhaseki, "
Depremzede kardeşlerimizin mağdur edilmesine, hiçbir kardeşimizin burada verdiği emeğin harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Afet bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz
" şeklinde konuştu.

"Evleri en kısa sürede afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"

"Devletimiz gerektiğinde idari ve yasal düzenlemeleri de devreye alarak fırsatçılığın önüne geçmekte kararlıdır." diyen Özhaseki, "Hiç kimse merak etmesin. Sağlam, güvenli ve iklim dostu evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

#Mehmet Özhaseki
#Deprem Konutları
#Hatay
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