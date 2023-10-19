Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz

Yıllık yeni konut ihtiyacı 1 milyon civarında olan Türkiye’de son 10 yılın ortalama konut üretimi 750 binin altında kaldı. Bu durum ilk evini almak isteyenlerin konuta erişimini zorlaştırırken, fiyatların aşırı yükselmesini de beraberinde getiriyor. 2018’de 894 bin adeti bulan konut üretimi, 2020’de pandeminin etkisiyle 599 bine kadar geriledi, 2021’de 626 bin ve 2022’de ise 642 bin oldu.