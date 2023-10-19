Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz

Bakan Özhaseki, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle deprem bölgesindeki inşaat maliyetleri konulu bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz"
"Evleri en kısa sürede afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"
"Devletimiz gerektiğinde idari ve yasal düzenlemeleri de devreye alarak fırsatçılığın önüne geçmekte kararlıdır." diyen Özhaseki, "Hiç kimse merak etmesin. Sağlam, güvenli ve iklim dostu evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.