Bakan Özhaseki depremzedelerin isteğini geri çevirmedi: Kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız

Asrın felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin ihya ve inşası için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Devlet, bütün kurumlarıyla depremin yaralarının sarılması ve bölgenin hızla ayağa kaldırılması için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.
EŞLERİNİN VE ÇOCUKLARININ MEZARINA YAKIN EV İSTEDİLER
Bakan Mehmet Özhaseki, İslahiye’deki TOKİ Afet Konutları ziyareti sırasında depremzedeler ile de görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, yanına gelen iki depremzedenin taleplerini dinledi.
Bakan Özhaseki, bir depremzede ailenin de evine misafir oldu. Aile ile sohbet eden Bakan Özhaseki, bölgede yapılan konutlar hakkında da bilgi verdi. Depremzedeler, konutları çok beğendiklerini ifade ederek Bakan Özhaseki’ye teşekkür etti.
Bakan Mehmet Özhaseki, ayrıca helikopter ile Nurdağı ve İslahiye’de yapımı süren deprem konutlarını havadan inceledi.