Bakan Özhaseki depremzedelerin isteğini geri çevirmedi: Kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmaları için yoğun mesai yapıyor. Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşaatı tamamlanan kalıcı konutları yerinde inceledi. Depremzedelerin en kısa sürede TOKİ eliyle yapılan depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşacağını belirten Bakan Özhaseki,

“Bir an önce evleri yapıp vatandaşımızı oturtmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarımız için uğraşıyoruz.”