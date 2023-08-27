Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin arttığını belirterek, “Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz” dedi.
Kayıt dışılık ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz artarak devam ediyor. Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz. Kayıt dışılık sadece vergi kaybı değildir; esas sorun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribattır. Yani finansmana erişememe, düşük ölçek ve zayıf verimlilik” ifadelerine yer verdi.