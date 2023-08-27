Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekayı devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı. Bakan Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını yakından takip ettiklerini belirterek, belirterek, "Bakan Şimşek, "550 milyon lira kayıt dışı hasılat tespit ettik ve 87 milyon lira ceza kestik" dedi.