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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, artışların önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını belirtti.

11:39 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:43 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Bakan Mehmet Şimşek
Bakan Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten
Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

"Aylık kira artış oranı geriledi"

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."
Mehmet Şimşek
#Mehmet Şimşek
#CHP
#Artvin
#Uğur Bayraktutan
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