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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesinde. CDS'i dün 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:57 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:41 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Şimşek'ten CDS mesajı.

Bakan Şimşek'ten CDS mesajı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır."
ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır." açıklamasında bulundu.



#Mehmet Şimşek
#Ekonomi
#CDS
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