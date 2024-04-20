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Ekonomi

Bakan Uraloğlu dev projede incelemelerde bulundu: Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar'da yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecek." dedi.

22:06 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:16 - 20/04/2024 Cumartesi
DHA
Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi İnceleme Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi İnceleme Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık." dedi.

Bakan Uraloğlu, Afyonkarahisar'da yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na inşaatı devam eden proje alanlarında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri eşlik etti.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır. Yine,
Ankara-Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir.
Ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz." dedi.

"Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik"

22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, Mevcut konvansiyonel demir yolu hattımızı komple yeniledik. 2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz diye konuştu.

"2053'te 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz"

Yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı projesini de planlarımız arasına aldık. Demir yollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik bir yapıya kavuştu. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda da demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz ifadelerini kullandı.



#Ankara
#İzmir
#Hızlı Tren
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