Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.