Ekonomi Dailymotion da Türkiyeye temsilci atadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı: Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı

Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi. Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

  • Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
EKONOMİ
Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
Abone Ol Google News
Umudun adı Türkiye

Umudun adı Türkiye

Okyanusun ortasındaki vatandaşına ilaç ulaştırdı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Vallahidrift atmadım

'Vallahi
drift atmadım'

​Görüntüler ortaya çıkınca araca el konuldu.

​Başkan ve Sumudica'dan birbirlerine sert sözler.
İstanbul'da<br>hareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Havaya ateş açıp kaçtılar köprüde yakalandılar.

Dehşete<br>düşüren görüntü

Dehşete
düşüren görüntü

Sokak ortasına atarken yakalandılar.

Denize düştü

Denize düştü

62 yolcusu ile kaybolan uçağın akıbeti belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' tepkisi.
Cezası<br>2 bin 67 lira oldu

Cezası
2 bin 67 lira oldu

​Araç sahipleri dikkat: Rakamlar değişti!

İstanbul için<br>'sarı' kodlu uyarı!

İstanbul için
'sarı' kodlu uyarı!

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
WhatsApp'a alternatif arayışı hızlandı

WhatsApp'a alternatif arayışı hızlandı

İşte tercih edebileceğiniz 8 yeni mesajlaşma uygulaması.
Golle döndü

Golle döndü

​Cenk Tosun, attığı şık golle alkış topladı.
Önü 2012<br>arkası 2010 model

Önü 2012
arkası 2010 model

Satın aldığı ​ikinci el araçta hayatının şoku yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.