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Ekonomi

Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında 81 ilde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) ilanına çıkılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar TL hibe desteği sağlandığını belirterek, "Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız" dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:44 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:44 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
2024 yılında 81 ilde AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-III) ilanına çıkılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar TL hibe desteği sağlandığını belirterek, "Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız
" dedi.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre;
 2023'te yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandı. Toplamda 3 bin 375 yatırımcıya 3 milyar TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#ekonomi
#IPARD-III
#hibe
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