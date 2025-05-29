Bakan Yumaklı yeni hayvancılık desteklerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvan başına bin 500 lira olmak üzere yıllık 18 bin lira destek verileceğini ve destekten faydalananların Ziraat Bankası aracılığı ile düşük faizli kredi alabileceklerini aktararak, hayvanların TİGEM aracılığı ile sigortalanacağını belirtti.