Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Yumaklı yeni hayvancılık desteklerini paylaştı

Bakan Yumaklı yeni hayvancılık desteklerini paylaştı

12:0929/05/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da gerçekleştirilen bir toplantıda hayvancılığa yönelik destek projelerinin sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.


"Çiftçilere yıllık 18 bin TL destek vereceğiz"


Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvan başına bin 500 lira olmak üzere yıllık 18 bin lira destek verileceğini ve destekten faydalananların Ziraat Bankası aracılığı ile düşük faizli kredi alabileceklerini aktararak, hayvanların TİGEM aracılığı ile sigortalanacağını belirtti.




#İbrahim yumaklı
#hayvancılık
#destek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile desteği devam edecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeleri sıraladı