Bakan Yumaklı yeni hayvancılık desteklerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da gerçekleştirilen bir toplantıda hayvancılığa yönelik destek projelerinin sonuçlarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.
"Çiftçilere yıllık 18 bin TL destek vereceğiz"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvan başına bin 500 lira olmak üzere yıllık 18 bin lira destek verileceğini ve destekten faydalananların Ziraat Bankası aracılığı ile düşük faizli kredi alabileceklerini aktararak, hayvanların TİGEM aracılığı ile sigortalanacağını belirtti.