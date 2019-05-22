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Ekonomi Esnafa 28 Mayıs uyarısı 2 bin TL cezası var
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafa 28 Mayıs uyarısı: 2 bin TL cezası var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ölçü aletlerine ilişkin esnafa uyarı geldi. Ölçü aletlerinde periyodik muayene sürelerini geçirdiği için cezalı duruma düşen 500 bin esnafa ilişkin tanınan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatan Bakan Varank, söz konusu işlemi yaptırmayanlara yönelik uygulanacak cezanın 2 bin 100 TL olduğunu belirtti.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

TBMM’den geçen yasa ile kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getiriliyor.

Düzenleme ayrıca ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gideriyor. Pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda da ayrıma gidilecek.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, periyodik muayene sürelerini geçiren 500 bin esnaf olduğunu ifade ederek, “Esnafımız mağdur olmasın diye bu düzenlemeyi hatırlatıyorum” dedi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM’de görüşülerek kabul edilmişti. 1 Aralık 2018 tarihi öncesini kapsayan değişikliğe göre idari para cezası ile karşı karşıya olan esnaf, 28 Mayıs'a kadar başvurması halinde bu cezalardan muaf olacak. Ayrıca ölçü aletinin türüne, kullanıldığı alana göre adil bir ceza sistemi getirilecek.

CEZASI 2 BİN 101 TL

Bakan Varank, yapılan düzenlemenin çok önemli bir adım olduğunun altını çizerek, “Ölçü aletlerini kullanan esnafımız, sehven veya başka sebeplerle muayene sürelerini geçiriyor ve ceza ile karşı karşıya kalıyordu. Bazen kesilen ceza, ölçü aletinin değerini aştığı için esnaf tartı aletini ıskartaya çıkartıyordu” dedi.

Bu durumdaki esnafın yeni bir ölçü aleti alma yoluna gittiğini ifade eden Bakan Varank, “Küçük esnafımız yaklaşık 150- 200 TL değerindeki tartısını unuttuğu için veya başka sebeplerle muayene ettirmediğinde bunun cezası 2 bin 101 TL. Bu durumda esnafımız, cezayı ödemek yerine yeni bir tartı alıyor. Elektrik, su sayacı, taksimetre gibi diğer ölçü aletlerinde de benzer bir tablo var” diye konuştu.

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Varank, cezalardaki orantısızlığın hem milli servetin israfına hem de esnafın gereksiz şekilde yeni maliyet altına girmesine neden olduğunu vurgulayarak, “TBMM’den geçen düzenleme ile hem kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması hem de daha önce herhangi bir şekilde muayenesi yapılmamış ölçü aletlerinin kayıt altına alınarak bir defaya mahsus esnafın idari para cezasından muaf tutulması amaçlandı” dedi.

Bu durumda bulunan esnafın muafiyetten yararlanması için 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvuruda bulunarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

ADİL CEZA SİSTEMİ

Mevcut durumda pazarda sebze meyve satan esnafın kullandığı terazi ile kuyumculardaki hassas tartı veya binlerce litre satış hacmine sahip bir petrol istasyonunda kullanılan akaryakıt sayacına kanuna aykırılık durumunda aynı idari para cezası uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle artık ölçü aletinin türü, kullanıldığı işin niteliği, yapılan ticari işlemin parasal değeri ölçüt alınacak. Bu kriterlere göre alt ve üst limitler belirlenerek, adil bir ceza sistemi hayata geçirilecek.

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