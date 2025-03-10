Bakanlık açıkladı: Usulsüzlük yapılan peynir markaları ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor. Yapılan kontrollerde taklit ve tağşiş listesine yeni markalar eklenirken, bazı peynir markalarında usulsüzlük tespit edildi.
Bakanlık, tüketiciyi korumak için yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 peynir markasını duyurdu.
Usulsüzlük tespit edildi
Yeni açıklanan taklit ve tağşiş listesinde, bazı markaların ürünlerinde yağ oranlarının beklenenden daha düşük çıkması nedeniyle bu ürünler taklit ve tağşiş kategorisine alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tarz denetimlerin kesintisiz devam edeceğini ve halkın güvenli gıda tüketebilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade ediyor.