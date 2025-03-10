Bakanlık açıkladı: Usulsüzlük yapılan peynir markaları ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı , gıda güvenliğini sağlamak için firmalara yaptığı denetimlerini sürdürüyor.





Bakanlık, tüketiciyi korumak için yaptığı denetimlerde, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 peynir markasını duyurdu.





Usulsüzlük tespit edildi





Yeni açıklanan taklit ve tağşiş listesinde, bazı markaların ürünlerinde yağ oranlarının beklenenden daha düşük çıkması nedeniyle bu ürünler taklit ve tağşiş kategorisine alındı.





Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tarz denetimlerin kesintisiz devam edeceğini ve halkın güvenli gıda tüketebilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade ediyor.





İşte sahtecilik tespit edilen peynir markaları:















