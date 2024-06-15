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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 88 milyon 368 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

12:58 - 15/06/2024 Cumartesi
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Çiftçi ve besiciler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye devam ediliyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı, 88 milyon 368 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.


Destekler hayvan hastalığı tazminatı, sertifika tohum üretimi, kırsal kalkınma yatırımı mazot ve gübre desteği, hayvan gen kaynakları, manda ve malak desteği gibi alanları kapsıyor.


Tarımsal desteklerin dağılımı


Tarımsal desteklerin dağılımı ise şöyle:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 68 milyon 299 bin TL


Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 9 milyon 5 bin 132 TL


Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 3 milyon 743 bin 963 TL


Mazot ve Gübre Desteği: 3 milyon 237 bin 825 TL


Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 3 milyon 145 bin 80 TL


Manda ve Malak Desteği: 937 bin TL




#Tarım
#ekonomi
#ödeme
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