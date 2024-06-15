Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.