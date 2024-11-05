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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

10:385/11/2024, Salı
IHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.


'Toplam 5,6 milyar liralık ödeme hesaplarda'

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş,
“Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz”
ifadesini kullandı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#yaşlı ve engelli aylıkları
#ödeme

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