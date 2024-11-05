Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

“Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz”