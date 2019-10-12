Ekonomi Balıkçılar sitemde Hamsi sezonunda ne yiyeceğiz?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkçılar sitemde: Hamsi sezonunda ne yiyeceğiz?

Sezonda ilk beklenen balığın palamut olmasına rağmen denizlerden çıkmayan palamut, hamsi sezonunun erkene alınmasına sebep oldu. Balıkçılar ise hamsi sezonunda hangi balığın yeneceğine yönelik sitemde bulunuyor.

Haber Merkezi IHA
Erken avlanma nedeniyle hamsinin ömrü tükeniyor.
Erken avlanma nedeniyle hamsinin ömrü tükeniyor.

Sinop’un Gerze ilçesinde balıkçılık yapan Mustafa Çelebi, erken başlayan hamsi sezonundan dolayı denizlerde hamsinin de azaldığını söyledi.

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar ağlarını attı.

Karadenizli balıkçılar, ekim-kasım ayında avlanması gereken hamsinin eylül ayında avlanmaya başlanmasından, Karadeniz’de hamsinin azaldığını ifade etti.

"Palamut sezonunda hamsi yedik, hamsi sezonunda ne yiyeceğiz?"

Gerzeli balıkçı Mustafa Çelebi, “Şuanda hamsilerimiz Sinop çevresinde avlanıyor.

İnceburun, Ayancık çevresinde avlanıyor. Birkaç sürü hamsinin başında 30-40 kayık olursa, yiyebileceğimiz hamsi kalmaz. Bir ayda palamut yerine tonlarca hamsi yedik, önümüzde 1-2 ay kaldı. Bir ay sonra hamsi bulmamız zorlaşır. Çünkü denizde hamsiyi tükettik. Tezgahlar günde 1 - 1,5 ton hamsi satıyordu, geçtiğimiz haftalarda Sinop’ta hamsinin fiyatı 5 TL’ye kadar düşmüştü. Şimdi ise 7,5 -10 TL arasında fiyatı değişiyor” dedi.

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