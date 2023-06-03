Bankalar 2 haftada 2,4 milyar dolar getirdi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile durağanlaşan bankacılık sektörü ilk turun ardından önünü görmeye başlamasıyla gaza bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda kazanmaya yakın olmasıyla tahminlerini bu yönde yapan finans çevreleri sendikasyon kredisi anlaşmalarını tamamladı. Kamu ve özel sektörden bankalar 14 Mayıs’tan bu yana 2,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisini Türkiye’ye getirdi.

GARANTİ 13 ÜLKEDEN 435 MİLYON DOLAR TOPLADI

Garanti BBVA, 367 gün vadeli, 199 milyon dolar ve 218,5 milyon avro tutarında iki dilimli sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu. Bankadan KAP’a yapılan açıklamada kredinin toplam maliyetinin dolar dilimi için SOFR + yüzde 4,25, avro dilimi için Euribor + yüzde 4,00 olarak gerçekleştiği belirtildi. Sendikasyona 13 ülkeden 26 finansal kurum katıldı.

YAPI KREDİ 810 MİLYON $ 367 GÜNLÜK KREDİ ALDI

Yapı Kredi Bankası sendikasyon kredisi aldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız 367 gün vadeli 349,5 milyon dolar ve 431,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 810 milyon doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 19 ülkeden 37 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + yüzde 2,75 ve Euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşmiştir."

QNB FİNANSBANK’TAN 329 MİLYON $’LIK KATKI

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 20 bankanın katılımıyla imzalanan bir yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti, piyasadaki diğer banka sendikasyon kredileri ile paralel olarak dolar dilimi için SOFR+ yüzde 4,25 ve avro dilimi için Euribor+yüzde 4,00 seviyesinde gerçekleşti. 143,5, milyon avro ve 171 milyon dolar olmak üzere iki dilimden oluşan, toplam 329 milyon dolar tutarındaki kredi ayrıca 2 adet sürdürülebilirlik performans kriteri içeriyor. QNB Finansbank ayrıca, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak bir Körfez bankası ile 50 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli murabaha kredisine de imza attı.

Vakıfbank 825 milyon dolar kaynak sağladı

Vakıfbank 189.5 milyon dolar ve 575.5 milyon avro olmak üzere toplamda 825 milyon dolar tutarında çift dilimli sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 367 gün vadeli kredinin toplam maliyetinin Dolar dilimi SOFR + yüzde 4.25 ve Euro dilimi için Euribor + yüzde 4 olarak gerçekleştiği belirtildi. Sendikasyonda Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank ortak koordinatör bankalar olarak görev aldı.







