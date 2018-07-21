Ekonomi Barışa 25 milyon başvuru geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Barışa 2.5 milyon başvuru geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru geldiğini söyledi. Kurum, “133 bin 64 yapı için 'Yapı Kayıt Belgesi' verildi ve 650 milyon liradan fazla bedel toplandı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru geldi
İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru geldi

İmar Barışı'nda başvuru 2 milyon 614 bin 570'e, toplanan bedel 650 milyon lirayı aştı. Başvurulardan 2 milyon 340 bin 450'sini konut, 223 bin 428'ini ticari, 50 bin 611'ini tarımsal yapılar ile 81'ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi.

İlk üç kent İstanbul, İzmir ve Konya

En çok ilgi İstanbul, İzmir ve Konya'dan geldi” bilgisini verdi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3'te yer aldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, Bursa 123 bin 39, Ankara 93 bin 344, Gaziantep 76 bin 605, Hatay 71 bin 738 ve Antalya 70 bin 739 başvuru ile takip etti. Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 üzerinden hesaplama yapılarak ‘Yapı Kayıt Belgesi’ bedeli hesaplanıyor.

660 milyon lira toplandı

Bakan Kurum, şu ana kadar yapı sahiplerince 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplara aktarıldığını söyledi. Kurum, “Bakanlık olarak bu kaynağı vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanacağız. Başvuruların başladığı 8 Haziran'dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili süreci yakından izliyoruz. Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşların yıllardır yaşadığı imar ve iskan sorunlarını çözmeye devam ediyoruz” bilgisini verdi. Kurum, başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceklerini de hatırlattı.

  • Kurum’dan dönüşümde prosedür uyarısı
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki bir heyet Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nde devam eden dip çamuru temizliği çalışmalarını bir toplantıda değerlendirdi. Kurum, burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile de bir araya geldi. Toplantıda Ankara’da hayata geçirilecek millet bahçeleri, kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım projeleri de ele alındı. Gelecek dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalara yönelik düzenlenen toplantı sırasında, önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen projelerde çalışmaların hızlanması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Tamamlamayı amaçladığımız projelerde iş birliği içerisinde çalışacağız. Sizlerden ricam, çalışmaları prosedürlere boğarak yavaşlatmayalım. İşlerimizin önünü açmak için birlikte hareket edelim” açıklamalarında bulundu.

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