Başkenti turizm merkezi yapacak

Bünyesindeki 104 uçağı ile yeni dönem uçuşlarına aralarında çok sayıda yurt dışı şehrinin de olduğu seferlerine Ankara’dan başlayan Türk Hava Yolları’nın (THY) yan kuruluşu AJet ile Ankara’nın Türkiye’nin üçüncü turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Ankara’yı İstanbul ve Antalya’nın ardından Ankara’yı Türkiye’nin üçüncü turizm merkezi haline getirmeyi planlayan AJet, bu sayede başkenti ve çevresindeki 3 saatlik kara yolu mesafesindeki 15 şehri kapsayan pazarlama stratejisi oluşturdu.

Ankara





ANKARA VE 15 ÇEVRE KENTİ KAPSAYAN STRATEJİ

Kültür turizminin yanı sıra 21 üniversitesiyle önemli bir eğitim şehri de olan Ankara, alışveriş turizmi ve sağlık turizminin yanı sıra önemli boyutta dış ticaret potansiyeline sahip. Ankara’ya 3 saatlik kara yolu mesafesinde ise, Kapadokya, Konya, Kayseri ve Kütahya gibi önemli turistik lokasyonlar yer alıyor. Şirket, Kapadokya yolcusunu İstanbul'dan değil de Ankara'dan taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda Ankara’nın turizm rakamlarının da geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. 2022 yılında 630 bin turistin ziyaret ettiği başkentte geçtiğimiz yıl bu sayı 750 bine ulaştı. AJet yönetimi, önümüzdeki 5 yıl içinde yıllık 5 milyon turiste ulaşmayı planlıyor.





UÇAK SAYISI 150’YE YOLCU 43 MİLYONA ÇIKACAK

AJet'in 104 olan uçak sayısı 2028'de 150'ye, 24 milyon olan yolcu sayısı da 2028'de 43 milyona yükselecek. Şirketin halihazırda 1,8 milyar dolar olan gelirinin de 2028’de 4,1 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Bu yıl Esenboğa Havalimanı'ndan 22 ülke, 31 şehir, 137 frekansa uçuş gerçekleştirecek olan AJet, Avrupa'da aralarında Amsterdam, Frankfurt, Paris, Cenevre, Viyana, Bükreş, Belgrad, Köln, Londra ve Basel'in de olduğu 15 şehre yolcu taşıyacak.





2028’DE 31 ÜLKEDE 50 ŞEHRE ULAŞACAK

Şirket, Orta Doğu ve Asya'da 13 ülke 16 şehre uçacak. 2028'de ise bu ülkelere ve şehirlere yenileri eklenecek. AJet, 2028'de 31 ülke, 50 şehir, 300 frekansa Ankara'dan uçmayı hedefliyor. Ankara'dan kalkacak seferler arasına 2028'de Stockholm, Helsinki, Lyon, Brüksel, Kopenhag, Kiev, Budapeşte, Atina, Kazablanka, Tunus, Kahire, Tiflis, Tebriz, Riyad, Odesa'nın eklenmesi planlanıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’na geçtiğimiz yıl 300 bin turist taşıyan Ajet, 2028’de bu sayıyı 1,1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Aynı zaman diliminde Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşınan turist sayısının da 1,2 milyondan, 5,3 milyona yükseleceği öngörülüyor.





ANKARA IÇIN HEDEF 5 MILYON TURIST

Şirketin başkent merkezli operasyon yapılanmasını değerlendiren AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara'yı merkeze alarak, üç saatlik kara yolu mesafesindeki 15 şehri kapsayan pazarlama stratejisi uygulayacaklarını dile getirdi. Sarp, “2023'te Ankara'ya 750 bin turist geldi. Beş yıl içerisinde bu sayıyı 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.



