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Ekonomi Batı Akdeniz 4 ayda 62 milyon dolarlık domates ihraç etti
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Batı Akdeniz 4 ayda 62 milyon dolarlık domates ihraç etti

Batı Akdeniz'den ilk 4 ayda yapılan yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 61 milyon 547 bin dolarlık kısmını domates oluşturdu. Domatesi, 43 milyon 615 bin dolarla biber takip etti.

Haber Merkezi AA
En fazla domates ihracatı Rusya ile Almanya'ya yapıldı.
En fazla domates ihracatı Rusya ile Almanya'ya yapıldı.

İlk 4 ayda yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yurt dışına en fazla domates gönderdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden derlenen verilere göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ocak-nisan döneminde bölgeden 157 milyon 493 bin 977 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamın 130 milyon 438 bin dolarlık kısmını yaş sebze oluşturdu.

  • Yurt dışına 43 ürünün gönderildiği bölgeden en fazla 61 milyon 547 bin 384 dolarla domates ihracatı yapıldı. Domatesi, 43 milyon 615 bin 521 dolarla biber takip etti.

Ayrıca 10 milyon 341 bin 957 dolarlık nar, 10 milyon 169 bin 82 dolarlık kornişon salatalık ihraç edildi.

Bunun yanında, 8 milyon 742 bin 313 dolarlık kabak, 6 milyon 603 bin 892 dolarlık bal kabağı, 5 milyon 580 bin 741 dolarlık turunçgiller, 4 milyon 38 bin 597 dolarlık elma ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Rusya ve Almanya'ya

Antalya, Isparta ve Burdur'dan ilk 4 ayda en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı Rusya ile Almanya'ya yapıldı.

Rusya'ya ihracat 23 milyon 460 bin 208 dolar, Almanya'ya ise 23 milyon 435 bin 861 dolar oldu.

Romanya'ya 22 milyon 621 bin dolarlık, Bulgaristan'a 15 milyon 879 bin 641 dolarlık, Ukrayna'ya da 15 milyon 144 bin 433 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Alternatif pazarlar oluşturacağız"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı açıklamada, nisanda tüm sektörlerdeki ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artış gösterdiğini belirtti. 4 aylık dönemde 141 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bahar, tüm sektörlerdeki ihracatın 621 milyon 808 bin 255 dolar olduğunu kaydetti.

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Bu dönemde en fazla ihracatın 157 milyon 493 bin 977 dolarla yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını dile getiren Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"BAİB Yönetim Kurulu olarak bölge ihracatımızın daha da artması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Amacımız lokomotif sektörlerdeki firmalarımıza alternatif pazarlar yaratarak, ihracatlarını artırmak, ana pazarlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmelerini sağlamak, katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımıza ise ihracat pazarları oluşturmaktır."

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