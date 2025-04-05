Batı Anadolu'ya yoğun üretim talebi

Geçen temmuz ayında, altyapısının tamamlanmasının ardından ABD merkezli bir şirketin üretime başladığı serbest bölge özellikle Avrupa pazarına açılmak, o bölgeye ürün tedarik etmek isteyen yerli ve yabancı firmalar için cazip geliyor. Serbest bölgede şu ana kadar ihracatçı 4 firmayla anlaşma sağlandı. Katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatının hedeflendiği bölgede, yıl sonuna kadar faaliyete geçen firma sayının 15'e yükseleceği öngörülüyor. Batı Anadolu Serbest Bölgesi AŞ (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, "Yurt dışından, özel olarak seçerek kontak kurduğumuz şirketlerden ciddi bir istek var. Anlaşma yaptığımız firmalar bu yıl fabrika kurmaya başlayacak. Hedefimiz 5 yıl içerisinde çalışan sayısını 7 bin civarına getirmek ve ihracatımızı 500 milyon dolara getirmek" dedi.