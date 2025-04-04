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Sukkar Şeker 1 milyar 617 milyon TL pancar bedeli ödedi

Sukkar Şeker 1 milyar 617 milyon TL pancar bedeli ödedi

11:034/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sukkar Şeker
Sukkar Şeker

Sukkar Şeker, 2024-2025 üretim sezonunda çiftçilere yönelik pancar bedeli ödemelerini tamamladı. Şirket, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları için üretim yapan 4 bin bölge çiftçisine 660.000 ton şeker pancarı bedeli olarak toplamda 1 Milyar 617 milyon TL ödeme yaptı. Böylece tarım sektörüne ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

Sukkar Şeker, 2024-2025 üretim sezonunda çiftçilere yönelik pancar bedeli ödemelerini tamamladı. Şirket, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları için üretim yapan 4 bin bölge çiftçisine 660.000 ton şeker pancarı bedeli olarak toplamda 1 Milyar 617 milyon TL ödeme yaptı. Böylece tarım sektörüne ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

Bölge Tarımına Destek Devam Ediyor Sukkar Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 üretim dönemi kapsamında gerçekleştirilen ödemelerle, üreticilerin ekonomik anlamda güçlenmesine destek sağlandı.



Sezon boyunca üreticilere ayni ve nakdi avanslarla sağlanan destekler 800 Milyon TL olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içerisinde, Ramazan Bayramı öncesinde 817 Milyon TL daha pancar bedeli ödenerek, çiftçilerin çifte bayram yapmalarına vesile olundu.


Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir.

'Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz olarak almaları en büyük önceliğimizdir. Bu ödemeler, sadece tarım sektörüne değil, sanayi ve ticaret alanlarına da katkı sağlayarak bölgesel kalkınmayı desteklemektedir. Sukkar Şeker olarak çiftçilerimizin yanında olmaya, modern tarım uygulamalarıyla verimliliği artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sukkar Şeker, yeni dönem pancar ekim sözleşmelerini tamamlamış olup, önümüzdeki yıllarda yatırımlarını artırarak sektörün gelişimine öncülük etmeyi hedefliyor.


#Sukkar Şeker
#Pancar
#Erzurum

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