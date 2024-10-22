Erzurum’un vergi rekortmeni Sukkar Şeker

Türkiye’nin yerli şeker üreticisi Sukkar Şeker, Erzurum’un 2023 yılı vergi rekortmeni oldu. Bölge ekonomisine 4 milyar liralık katkı sağladıklarını belirten Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, “Bu başarımızı vergi rekortmenliğiyle taçlandırmış olduk” dedi.
1956 yılında hizmete açılan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları, 2018 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştı. Fabrikalar, Mayıs 2019’dan itibaren SUKKAR markası ile şeker üretimi yapıyor. Türkiye’nin yerli şeker üreticisi Sukkar Şeker bölge ekonomine ve istihdamına büyük katkı verirken, Erzurum'da 2023’ün de vergi rekortmeni oldu.
BÖLGE EKONOMİSİNE 4 MİLYAR LİRALIK KATKI
Sukkar; Erzurum ve Erzincan'daki en büyük sanayi kuruluşları olarak yer alıyor. Listede Albayrak şirketlerinden Bolber 9'uncu, Mezra da 40'ıncı sırada bulunuyor. Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, bölge ekonomisine 4 milyar liralık katkı sağladıklarını belirtti. Eyüp Demir, “Erzurum ve Erzincan’da 2 tane şeker fabrikamız var. Yaklaşık 900 personelle çalışıyoruz. Yıllık 95 bin ton şeker üretiyoruz. Geçen yıl 90 bin ton üretmiştik. İlk 5 yıllık hedeflere ulaştık. Bu fabrikaları aldığımızda yüzde 65 kapasiteyle çalışıyorlardı. Biz bunu yüzde 95’lere getirdik. Bölgenin istihdamına da katkı sağlıyoruz. Erzurum, Erzincan ve Bayburt olarak bölge ekonomisine 4 milyar liralık hacim sağlıyoruz. Bunu vergi rekortmenliğiyle taçlandırmış olduk” ifadelerini kullandı.
10 bin ton şeker ihraç ettik
- Eyüp Demir, şunları kaydetti: "4 bin tane çiftçiyi istihdam ediyoruz. Aileleriyle beraber 20 bin kişi yapar, bunların geçimini sağlayan bir kuruluşuz. Şekerde A,B ve C kotası var. C kotasında ihraç edebiliyorsunuz. 20 bin ton civarında şekerimiz oldu geçen dönemde. 10 bin tonunu ihraç ettik, 10 bin ton daha var şu anda. 8-9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bolber, Mezra ve şu anda yatırımını yaptığımız hayvancılık tesisleri var. Erzurum'da 350 tosunumuz var. Önümüzdeki birkaç ay içinde 750 olacak. Orta vadede hedefimiz 2 bin 500, uzun vadede ise 5 bin hayvana ulaşmak" diye konuştu.