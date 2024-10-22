Erzurum’un vergi rekortmeni Sukkar Şeker

Eyüp Demir, şunları kaydetti: "4 bin tane çiftçiyi istihdam ediyoruz. Aileleriyle beraber 20 bin kişi yapar, bunların geçimini sağlayan bir kuruluşuz. Şekerde A,B ve C kotası var. C kotasında ihraç edebiliyorsunuz. 20 bin ton civarında şekerimiz oldu geçen dönemde. 10 bin tonunu ihraç ettik, 10 bin ton daha var şu anda. 8-9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bolber, Mezra ve şu anda yatırımını yaptığımız hayvancılık tesisleri var. Erzurum'da 350 tosunumuz var. Önümüzdeki birkaç ay içinde 750 olacak. Orta vadede hedefimiz 2 bin 500, uzun vadede ise 5 bin hayvana ulaşmak" diye konuştu.