Türk gıdacılar vitrine çıktı

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024’e 130 ülkeden dağıtım, ithalat-ihracat, ağırlama, hizmetler ve tarımsal gıda endüstrilerini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katılıyor. Türkiye, bu yıl da fuarda toplam metrekare olarak İtalya, İspanya'nın ardından 3'üncü büyük yabancı katılımcı konumunda bulunuyor.





346 TÜRK FİRMASI VAR

Türk firmaları, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği milli katılım alanı ve ayrıca bireysel firma stantları ile fuarın 9 ayrı ihtisas salonunda 8 bin metrekare alanı doldurdu. Türkiye, 38 yıldır iştirak ettiği dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris’e bu yıl, 37 ilden 294 firmayla rekor katılım sağladı. Ayrıca 52 Türk firması da bireysel stantlarıyla fuarda yer aldı. Böylece Türkiye’den katılan toplam firma sayısı 346’ya ulaştı. 200 ülkeden yüzde 70'i uluslararası 300 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuar, 23 Ekim’e kadar açık kalacak.





YENİ PAZARLAR KAZANACAĞIZ

Türkiye SIAL Paris’te et ve süt ürünleri, market ürünleri, dondurulmuş gıdalar, alternatif biyo gıda, deniz mahsulleri, içecek, catering ve atıştırmalık, meyve ve sebze, gıda işleme sektörleri ile temsil ediliyor. Ayrıca 3 farklı salonda, Türk damak tadından ikramlar gıda profesyonellerinin beğenisine sunuluyor. SIAL Paris’te 50 milyar avroluk satın alım gücüne sahip 8 bin alıcının hedeflerinde olduklarını dile getiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk gıda sanayiine yeni ihracat pazarları oluşturmak için SIAL’deyiz” diye konuştu. Sektördeki birçok firmanın fuara ilk katılımlarını İTO ile gerçekleştirdiğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti: “Firmalarımız Türkiye pavilyonunda yer aldıktan sonra bireysel stant satın alıyorlar. İTO olarak bu yeni girişimcilerimize kendi kanatlarıyla uçmaları için cesaret veriyoruz.”





8 AYLIK IHRACAT 17,1 MILYAR DOLAR

Türk tarım, gıda ve içecek sektörü, yılın ilk 8 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracat, 12,5 milyar dolarlık ithalat yaptı. İhracatta ilk 3 ürün buğday unu, fındık içi ve ayçiçek yağı oldu. En çok ihracat yapılan ilk 5 ülke ise Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya olarak sıralandı.



