Gıda güvenliği takibi cepte

2022 yılında 1 milyon 329 bin 2023 yılında 1 milyon 302 bin bu yıl ise 854 bin 694 gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesilirken 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca vatandaşlar tarafından ALO 174 gıda hattına bugüne kadar toplamda 3 milyon 250 binin üzerinde şikayet gerçekleştirilirken bunların 76 bininde işletmelere ceza uygulandı.