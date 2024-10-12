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Gıda güvenliği takibi cepte

Gıda güvenliği takibi cepte

Ali Kürşat Büyükada
04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdaya karşı ‘Tarım Cebimde’ uygulamasını genişletiyor. Genelde çiftçilerin kullandığı sistem güncellenerek ifşa edilen restoranları görmeye olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemlerde uygulama haritalı hale gelecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtecilik, taklit ya da tağşişe karşı vatandaşı bilgilendirmek için yeni uygulamalara başlıyor. Bu kapsamda halihazırda genelde çiftçilerin kullandığı ‘Tarım Cebimde’ uygulaması güncellenerek ifşa edilen restoranları görmeye olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemlerde uygulama haritalı hale gelecek. Bu haritaya tüm vatandaşlar erişim sağlayarak bulunduğu konumdaki restoranları harita üzerinden görecek. Söz konusu restoranların en son ne zaman denetlendiği, denetim yapılan ürünlerin sonuçları ve birçok farklı veri de yer alacak.


2 BİNE YAKIN FİRMA İFŞA EDİLDİ

Bakanlık, 2012’de başladığı uygulama kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın firmanın toplamda 4 bin 400'ün üzerinde ürünündeki sahteciliğini kamuoyuna duyurdu. Bir ara rafa kaldırılan 1 Ekim’de yeniden başlatılan kamuoyu bilgilendirmesi çerçevesinde sahtecilik yapan tüm firmalar ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ üzerinden açıklanıyor. Tüm bu listeler de yeni geliştirilecek uygulamaya eklenecek ve gıdada sahtecilik yapan firmalar uygulamadaki harita üzerinde farklı renkle gösterilecek.


İŞLETMELERE KAREKOD ZORUNLULUĞU

Mevcutta ise gıda ve restoran işletmelerinin tamamına bakanlık tarafından karekod zorunluluğu getirildi. Tarım Cebim’de uygulamasına geçilene kadar bu karekodlu sistem kullanılacak. Akıllı telefonların kamerasından restorana ait karekod okutularak restoranın tüm bilgilerine müşteriler erişebiliyor. Yapılan tüm denetlemelerin sonuçları da bu karekodlar ile görülebiliyor.


Yılda 1,3 milyon denetim

  • 2022 yılında 1 milyon 329 bin 2023 yılında 1 milyon 302 bin bu yıl ise 854 bin 694 gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesilirken 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca vatandaşlar tarafından ALO 174 gıda hattına bugüne kadar toplamda 3 milyon 250 binin üzerinde şikayet gerçekleştirilirken bunların 76 bininde işletmelere ceza uygulandı.



#Gıda Güvenliği
#takip
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#ekonomi

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