Mısır Ertuğrul’u istiyor : Enerjide iş birliği derinleşiyor

Türkiye ile Mısır arasında siyaset ve diplomaside yaşanan normalleşme rüzgarı enerji iş birliğini de içine aldı. İki ülke arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan mutabakat zaptı, iki ülkenin enerjide iş birliğini içeriyor. Türkiye ve Mısır elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, doğal gaz, hidrojen ve nükleer enerji başlıklarında ortak çalışma yürütecek.





GÜNLÜK TÜKETİMİN %10’UNU KARŞILIYOR

Mısır tarafının ise Türkiye’den özel bir talebi var. Edinilen bilgiye göre, Mısır, Türkiye’nin yüzer doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesini yaz döneminde kiralamak ve kullanmak istiyor. Bu kapsamda Türkiye, Hatay Dörtyol’da çalışan FSRU’nun Mısır’a kiralanmasına sıcak bakıyor. FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, tek başına kış aylarında Türkiye’nin günlük doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayabiliyor.





FAS'LA DA KONUŞULDU

Mısır’da sıvılaştırma tesisleri var. Ancak, sistem ihracat odaklı. Ülkenin gaz tüketimi artınca gazın depolanmasına ihtiyaç duyuldu fakat ülkede böyle bir kapasiteleri bulunmuyor. Türkiye ise gemiyi kış döneminde yoğun olarak kullanıyor ancak yaz aylarında doğal gaz ihtiyacı ve tüketimi düştüğü için Mısır’ın talebine sıcak bakılıyor. Mısır gemiyi kiralayarak ellerindeki doğal gazı, Türkiye’ye ait gemide gazlaştırmak ve ülke içerisinde kullanmak istiyor. Türkiye daha önce Fas ile bu şekilde bir proje geliştirmişti.





TÜRKIYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Türkiye, 3 FSRU gemisi ile dünyada 3. sırada yer alıyor. Türkiye’deki FSRU’lar toplam gazlaştırma kapasitesi açısından ise dünyada ilk sıralarda yer alıyor. İlk FSRU terminalini 2016’da İzmir’de devreye alan Türkiye`nin Dörtyol FSRU ve Saros FSRU olmak üzere BOTAŞ’ın işlettiği iki tesisi daha bulunuyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi FSRU, 25 Haziran 2021’de işletmeye alındı. Gemide gaz fazında yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolanabiliyor. Bu LNG’nin yaklaşık günlük 28 milyon metreküpü gazlaştırılarak ana iletim hattına sevk edilme kapasitesi bulunuyor.



