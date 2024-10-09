BRICS ile enerji birliği güçleniyor

Türkiye, BRICS üyesi ülkeler ile enerjideki iş birliğini güçlendiriyor. Avrupa ve Afrika'nın ardından Asya açılımını başlatan Türkiye, nadir toprak elementleri alanında Çin ile partnerlik modeli üzerinde çalışırken rotasını bu sefer Hindistan'a çevirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hindistan'ı ziyaret edecek. Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında önemli çalışmalara imza atan Hindistan ile bu alandaki iş birliği potansiyeli değerlendirilecek. Hint yetkililer, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından, “Türkiye net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır” demişti. Görüşme de bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
TÜRKİYE G.AFRİKA’DA KRİZ ÇÖZÜCÜ ROLDE
Türkiye bu kapsamda BRICS ülkeleri ile ciddi enerji iş birlikleri yapıyor. Rusya'yla hem doğal gaz hem de nükleerde elini güçlendiren Türkiye, Güney Afrika ülkeleri ile de çalışmalar yürütüyor. Güney Afrika, elektrik krizine çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak Türk şirketi Karpowership'e Ngqura, Durban ve Saldanha Bay limanlarına 20 yıl süreyle erişim hakkı tanıdı. Karpowership, yüzen gaz gemileriyle bu bölgeye 2 bin megawatt enerji veriyor.