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Ekonomi
BRICS ile enerji birliği güçleniyor

BRICS ile enerji birliği güçleniyor

Merve Safa Akıntürk
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Türkiye, BRICS üyesi ülkeler ile enerjideki iş birliğini güçlendiriyor. Avrupa ve Afrika'nın ardından Asya açılımını başlatan Türkiye, nadir toprak elementleri alanında Çin ile partnerlik modeli üzerinde çalışırken rotasını bu sefer Hindistan'a çevirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hindistan'ı ziyaret edecek. Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında önemli çalışmalara imza atan Hindistan ile bu alandaki iş birliği potansiyeli değerlendirilecek. Hint yetkililer, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından, “Türkiye net bir şekilde enerji ihracatçısı olursa, Hindistan en büyük alıcı olacaktır” demişti. Görüşme de bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.


TÜRKİYE G.AFRİKA’DA KRİZ ÇÖZÜCÜ ROLDE

Türkiye bu kapsamda BRICS ülkeleri ile ciddi enerji iş birlikleri yapıyor. Rusya'yla hem doğal gaz hem de nükleerde elini güçlendiren Türkiye, Güney Afrika ülkeleri ile de çalışmalar yürütüyor. Güney Afrika, elektrik krizine çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak Türk şirketi Karpowership'e Ngqura, Durban ve Saldanha Bay limanlarına 20 yıl süreyle erişim hakkı tanıdı. Karpowership, yüzen gaz gemileriyle bu bölgeye 2 bin megawatt enerji veriyor.



Türkiye'den 'SCADA' hamlesi: Kritik petrol hattımız milli teknolojiye emanet

Türkiye son dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptığı önemli atılımlarla adını tüm dünyaya duyururken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ), enerji sektöründe siber saldırıları önlemek amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'Merkezi Denetleme ve Kontrol ve Veri Topla Sistemi'ni (SCADA) Batman Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı üzerinde kullanmaya başladığını söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca enerjide arz güvenliğinin, bütün ülkelerin temel gündem maddesi olduğunu belirterek, "Jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalarda yaşanan sıkıntılar, artan sermaye maliyetleri, tedarik zinciri problemleri gibi temel belirsizlik ve risklerle karşı karşıya olan enerji sektörü için maalesef başka bazı tehdit alanları da söz konusu. Bunlardan biri fiziki tehditler. Bilhassa elektrik, doğal gaz ve petrol iletim şebekelerine yönelik saldırı riskleri. Bu hususta gerek oluşturduğumuz tesis güvenlik standartlarıyla gerekse de kurduğumuz kameralı dijital sistemler ve kontrollerle fiziksel anlamda hatlarımızın güvenliğini sağlıyoruz" dedi.


#BRICS
#enerji
#ekonomi
#türkiye

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