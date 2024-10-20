Yerinde dönüşüme 11 milyar TL destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde "Yerinde Dönüşüm" desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor. Yerinde Dönüşüm desteği için e-Devlet üzerinden 255 bin aktif başvuru alındı. Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı. Şu ana kadar afetzedelere sağlanan 11 milyar lira tutarındaki destekle 45 bin konut ve iş yerinin inşası sürüyor. 20 bin bağımsız bölümün tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verecek.





HEM HİBE HEM KREDİ

Yerinde Dönüşüm ile evini ya da iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyet imkanı da tanınıyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp desteklerden faydalanabiliyor. Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sunuluyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/ iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından yararlanabiliyor.





TAMAMLANMA AŞAMASINA GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

Yerinde dönüşüm ödemeleri ise şöyle yapılıyor: Yapı ruhsatı alındığında, konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin lira, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor. Su basman seviyesine gelindiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor. Kaba inşaat bitirildiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira aktarılıyor. İskan alındıktan sonra ise konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira destek sunuluyor.



