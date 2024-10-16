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Konut fiyatlarında düşüş sürüyor: TCMB verileri açıkladı

Konut fiyatlarında düşüş sürüyor: TCMB verileri açıkladı

15:2616/10/2024, Çarşamba
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Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi açıklandı
Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi açıklandı

Merkez Bankası tarafından Eylül 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi Eylül'de yıllık nominal yüzde 27,4 artarken, reel olarak yüzde 14,7 azaldı. İşte TCMB'nin açıkladığı verilerin detayları.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE)verileri açıklandı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında artarak 148,0 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde kaç oldu?

Açıklamada şöyle denildi: "Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış göstermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,2, 2,2 ve 0,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,4, 30,4 ve 23,1 oranlarında artış göstermiştir."



#konut fiyatları
#Konut Fiyat Endeksi
#TCMB

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