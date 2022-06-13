BAYKAR başarısına başarı ekledi: Dünyaya farkımızı gösteriyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen İHA, SİHA'ların üreticisi Baykar Savunma, sektör şampiyonu olarak ödüle layık görüldü.

Savunma sanayinde Türkiye'nin gurur markalarından BAYKAR, Savunma ve Havacılık Sanayi Sektörü İhracat Şampiyonu olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz, yüksek teknolojiye sahip SİHA platformlarımızla dünyaya farkımızı gösteriyoruz.



Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle savunma ve havacılık alanında ihracat birincisi olduk.



Gururluyuz...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/005GDDKryN REKLAM June 13, 2022

'GURURLUYUZ' PAYLAŞIMI

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz, yüksek teknolojiye sahip SİHA platformlarımızla dünyaya farkımızı gösteriyoruz. Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle savunma ve havacılık alanında ihracat birincisi olduk. Gururluyuz...'' denildi.

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'İKİ BİN 300 KİŞİLİK AİLEYİZ'

Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar ise şu paylaşımı yaptı:

"20 yıl önce merhum Özdemir Bayraktar liderliğinde 7 kişiyle yola çıktık. Bugün 2300 kişilik bir aileyiz. Öz kaynaklarımızla geliştirerek 21 ülkeye ihraç ettiğimiz milli SİHA'larımız sayesinde savunma ve havacılık alanında ihracat lideri olduk. Baykar ailesine teşekkürler..."

20 yıl önce merhum Özdemir Bayraktar liderliğinde 7 kişiyle yola çıktık.



Bugün 2300 kişilik bir aileyiz.



Öz kaynaklarımızla geliştirerek 21 ülkeye ihraç ettiğimiz milli SİHA'larımız sayesinde savunma ve havacılık alanında ihracat lideri olduk.#Baykar ailesine teşekkürler... pic.twitter.com/bDWKEDbSU2 REKLAM June 13, 2022

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