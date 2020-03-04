Ekonomi BDDK duyurdu Artık o işlem e-Devletten yapılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK duyurdu: Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

Vatandaşların hayatının kolaylaştıran e-Devlet sistemine bir yeni hizmet daha eklendi. BDDK, e-Devlet için özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
e-Devlet hizmeti sayısı hazirana kadar 354'e ulaşacak.
e-Devlet hizmeti sayısı hazirana kadar 354'e ulaşacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yapılan açıklamada, 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanıma açıldığı bildirildi.

Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
GÜNDEM
Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yeraldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgilibankalardan öğrenilebilecektir.Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içişubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetlimaden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılmahesapları' bilgileri kullanılmaktadır."

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten de yapılabiliyor
HAYAT
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne giriş işlemleri e-Devlet'ten de yapılabiliyor
Yunan katliamı!

Yunan katliamı!

​Bir göçmen daha vurularak öldürüldü.
İzleyenler bir kez daha ağladı

İzleyenler bir kez daha ağladı

Erdoğan, 'Tabuta Sığmayanlar'ı AK Parti Grubunda izletti.
İdlib şehitlerinin olduğu gece...

İdlib şehitlerinin olduğu gece...

"Esed bizim askerleri koruyor"
İkinci el telefona<br>tramer geliyor

İkinci el telefona
tramer geliyor

Parça değişimi ve hasar sorgulaması yapılabilecek.
Kamu yararı<br>değil kamu zararı

Kamu yararı
değil kamu zararı

Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor.
Hayalet şehre dönüştü

Hayalet şehre dönüştü

​Turistlerle dolup taşan meydan ve caddelerde şimdi in cin top oynuyor.

Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Aynı apartmanda başka bir asker evinin olması hem askeri heyeti hem de aileleri kahretti.

Skype'tan görüşelim

Skype'tan görüşelim

​İran heyet göndermek istedi Bakan Koca kabul etmedi.
'Yeri Esed'in yanıdır'

'Yeri Esed'in yanıdır'

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
130 yıllık hayal

130 yıllık hayal

Sürücülerin kabusu olan bölge artık 8 dakikada geçiliyor.
Rejime kabus<br>olan 3 sistem

Rejime kabus
olan 3 sistem

​Rus yapımı Pantsir S-1'i birlikte imha ediyorlar.
5 milyarlık<br>dev yatırım!

5 milyarlık
dev yatırım!

​Norveçli fon Türk şirketleri radarına aldı.
Devletten<br>8 taksitle satılık arazi

Devletten
8 taksitle satılık arazi

​32 ilde yer alan arazilerin sayısı ise bin 200'ü aşıyor.
2 askerimiz<br> şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

​Rejim güçlerinin hain saldırısında 6 askerimiz de yaralandı.
Irak'ta ilk ölüm

Irak'ta ilk ölüm

​Ölümcül salgın komşu ülkede can aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.