Ekonomi BDDK uyardı Çekilen kredi dövize gitmesin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK uyardı: Çekilen kredi dövize  gitmesin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardan, “TL” cinsinden kullandırdıkları kredilerin amacı dışında kullanılmaması için tedbir almalarını istedi. Bazı özel bankalar, faiz indirimlerini kredilere yansıtmamak ya da kredilerin döviz işlemlerinde kullanılmasına aracılık etmekle suçlanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​BDDK uyardı: Çekilen kredi dövize gitmesin
Arşiv

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kredisiyle döviz alanlara yönelik inceleme yapılması için talimat verdiğini duyurdu. Bankacılık otoritesi, bankalara kredilerin amacı dışında kullandırılmaması uyarısı yaptı.

DENETİM TALİMATI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredilerin amacına aykırı kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK’dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulmasında kurumun gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

TİCARİ KREDİ 708.3 MİLYAR TL

BDDK’nın, haftalık bültenine göre, bankacılıkta kredi hacmi 47,2 milyar artışla 4,9 trilyona çıkarken, taksitli ticari krediler 4,3 milyar artışla 708,3 milyar liraya yükseldi.

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