​BDDK uyardı: Çekilen kredi dövize gitmesin

Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kredisiyle döviz alanlara yönelik inceleme yapılması için talimat verdiğini duyurdu. Bankacılık otoritesi, bankalara kredilerin amacı dışında kullandırılmaması uyarısı yaptı.
DENETİM TALİMATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredilerin amacına aykırı kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.
BDDK’dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulmasında kurumun gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.
Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.
TİCARİ KREDİ 708.3 MİLYAR TL
BDDK’nın, haftalık bültenine göre, bankacılıkta kredi hacmi 47,2 milyar artışla 4,9 trilyona çıkarken, taksitli ticari krediler 4,3 milyar artışla 708,3 milyar liraya yükseldi.