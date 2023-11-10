BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı

Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."