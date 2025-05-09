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Bellona Mobilya'nın satış ihalesinde 570 kez fiyat artırıldı

Bellona Mobilya'nın satış ihalesinde 570 kez fiyat artırıldı

10:389/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İhale tamamlandı, Rekabet Kurumu’na bildirildi.
İhale tamamlandı, Rekabet Kurumu’na bildirildi.

TMSF'nin dün düzenlediği Bellona Mobilya'nın satış ihalesinde iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı.

Bellona Mobilya'nın dün gerçekleştirilen satış ihalesinde toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Bellona Mobilya'nın satış ihalesi gerçekleştirildi.

TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. Çekişmeli geçen ihalede toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

Bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı rapora göre belirlenen 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu.

Böylece satış ihalesinin ilk adımı tamamlanarak sonuç Rekabet Kurumuna bildirildi.

Satış süreci resmi onayların ardından tamamlanacak.



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