Ekonomi Bem-Bir-Senden kadro çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bem-Bir-Sen’den kadro çağrısı

Bem-Bir-Sen; sözleşmeli personele kadro verilmesi için 16 bakan ve 524 milletvekiline mektup gönderdi. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasının bütçeye ek yük getirmediğini söyleyen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, “Aksine kadro sistemi yüzde 25 oranında tasarruf sağlıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözleşmeli personellerin eylemi
Sözleşmeli personellerin eylemi

Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin ziyaretler ve çalışmalar gerçekleştiren Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) sözleşmeli personele kadro talebini içeren mektubu 16 bakan ve 524 milletvekiline iletti. Gönderilen mektupların ardından bir açıklamada bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmeli personele acil olarak kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu

ARTIK DENİZ BİTTİ

Uslu, “Artık deniz bitmiştir! 31 Aralık 2019’dan önce kadro verilmeli ve sözleşmeli personel ve aileleri bu krizden çıkarılıp rahat bir nefes almalıdırlar. Emeğin ve emekçinin sesini, talebini ve sorununu dile getirmeye devam edeceğiz” dedi. 2011 ve 2013 yıllarında yaklaşık 300 bin sözleşmeli personele kadro verildiğini hatırlatan Uslu, yaklaşık 6 yılı aşkın bir süredir sözleşmeli personelin kadro konusunda bekleyişinin sürdüğünü dile getirdi.

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI BİR AN ÖNCE SON BULMALI

31 Mart seçimlerinin ardından sözleşmeli personelin mağduriyetinin arttığını dile getiren Uslu, “Altı yılı aşkın bir süredir çalışan sözleşmeli personellerin iş akitlerinin fesih edilmeye başlandığı haberleri geliyor. Bu mağduriyet göz önüne alınarak 31 Mart 2019 tarihinin milat olması ve haksız yere işini kaybeden sözleşmeli personellerin işlerine iade edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeli personelin kadroya alınması bütçeye hiçbir ek yük getirmediği gibi, yüzde 25 oranında tasarrufta sağlamaktadır. Sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalıdır” çağrısında bulundu.

TRAVMALARA NEDEN OLUYOR

  • 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan kriz ve kıyımın çalışanlara tekrar yaşatılmaması gerektiğini ifade eden Uslu, şunları kaydetti: “Kamu ve yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personele kadro verilerek bu istihdam şekli rafa kaldırılmalıdır. Geleceği belli olmayan istihdam şekilleri kişiyi, çocuklarını ve ailelerini huzursuz ederek büyük travmalara neden olmaktadır.” Uslu, sözleşmeli personele kadro talebine ilişkin çözüm mercilerine sorunları ilettiğini ve geride bıraktığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde bu sorunu dile getirdiklerini de ifade etti.

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