Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 52,

Motorinde 50 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 19, 2021

LPG'YE DE ZAM YAPILDI

EPGİS, 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT zam yapıldığını açıkladı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 45 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 19, 2021

SON FİYATLAR NE KADAR?

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

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Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

EKONOMİ Benzine 44 kuruş zam

EKONOMİ Benzine indirim geliyor