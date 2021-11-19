Ekonomi Benzin, motorin ve LPGye zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

EPGİS, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG'ye 45 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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Benzin, motorin ve LPGye zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

LPG'YE DE ZAM YAPILDI

EPGİS, 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT zam yapıldığını açıkladı.

SON FİYATLAR NE KADAR?

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

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