Ekonomi Benzin ve motorin fiyatına zam gündemde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam gündemde

Benzin ve motorin fiyatına zam gündemde

Ham petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, benzin ve motorin zammını tetikledi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde 24, benzinde 16 kuruş artış gündemde.

Haber Merkezi Diğer
Benzin fiyatı, en son hafta başında 27 kuruş artmıştı.
Benzin fiyatı, en son hafta başında 27 kuruş artmıştı.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.

Son dönemde brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Dolar kurunda da yukarı doğru hareket gözleniyor. Habertürk'te yer alan habere göre uluslararası piyasalarda motorin fiyatı, ton başına 575 dolardan 630 dolara çıktı. Benzinin de ton fiyatı, 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı.

Bu gelişmeler, motorin ve benzinde zam baskısı oluşturdu. Hesaplamalara göre motorinde 24, benzinde 16 kuruşluk zam gündemde… Benzin fiyatı, en son hafta başında 27 kuruş artmıştı. Zammın, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzinden sonra sıra motorinde
EKONOMİ
Benzinden sonra sıra motorinde

Benzin ve motorinde fiyat artışı bekleniyor
EKONOMİ
Benzin ve motorinde fiyat artışı bekleniyor

Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
FOTOĞRAF 12
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Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.
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Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi.
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Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı.
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Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu.
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Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
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Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi.
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Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.
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Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı.
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'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi.
Title
'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı
Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi
Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.
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