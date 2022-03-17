Ekonomi Benzin ve motorine indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine indirim

Bu sabah itibarıyla benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ve motorine indirim
Arşiv

Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi.

Geçtiğimiz hafta gelen zammın geri alınmasının ardından benzin ve mazot fiyatlarına bugün itibarı ile bir indirim daha geldi.

Bu sabah itibarıyla benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Bu indirimle birlikte litre fiyatı son üç günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düşmüş oldu.


  • İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Peki, İstanbul ve Ankara benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 17 Mart mazot ve benzin fiyatları...

İndirim sonrası benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye indi.


Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 18.81 TL'ye düştü.

  • Önceki gün de benzine 1 lira 76 kuruş, motorine ise 93 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor
EKONOMİ
Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
FOTOĞRAF 22
Title
​Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, akaryakıt fiyatlarında yapılacak zam ve zammın geri çekildiği haberleri üzerinden EPGİS'i hedef almıştı.
Title
Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.
Title
EPDK Başkanı'nın işaret ettiği suç duyurusu adli makamlara icra etti.
Title
\"SUÇ DUYURUSU NEDENİYLE FİYAT DUYURUSUNA ARA VERDİK\"<br><br><br>Söz konusu gelişme sonrası açıklama yapan EPGİS, süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu.
Title
​Sendikadan yapılan açıklamada, \"Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla\" denildi.
Title
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTTI?<br><br>Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor.
Title
Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.
Title
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.
Title
EPGİS'ten geçen hafta zamlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı.
Title
Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini duyurmuştu.
Title
\"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulanmıştı.
Title
Söz konusu süre zarfında brent petrolün varil fiyatı 134 dolar seviyesini test etmişti.
Title
PETROL FİYATLARINDA BİR HAFTADA BÜYÜK DÜŞÜŞ<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi.
Title
Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu.
Title
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.
Title
Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Title
Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.
Title
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Title
İNDİRİM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA<br><br>Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
Title
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Title
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
Title
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu. Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti. Son bir haftada yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı. Peki Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor? Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? EPGİS indirim haberlerini neden vermiyor? İşte detaylar...


Tüm ilçe onları konuşuyordu

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.
Çok kuvvetli olacak

'Çok kuvvetli olacak'

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.
En çok satan 10 model belli oldu

​Marka marka açıklandı: İkinci el otomobilin tercih edilenleri.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

​Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

​Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.