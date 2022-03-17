Benzin ve motorine indirim

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.

​Sendikadan yapılan açıklamada, \"Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla\" denildi.

Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?

Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu. Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti. Son bir haftada yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı. Peki Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor? Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? EPGİS indirim haberlerini neden vermiyor? İşte detaylar...