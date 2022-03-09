Benzin ve motorine zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 0,79 kuruş/LT, motorine ise 2,25 TL/LT zam geldi. Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ortalama güncel fiyatlar...

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