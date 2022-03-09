Ekonomi Benzin ve motorine zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 0,79 kuruş/LT, motorine ise 2,25 TL/LT zam geldi. Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ortalama güncel fiyatlar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ve motorine zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

BENZİN NE KADAR OLDU?

  • Ankara'da 20,44 liradan 21,23 lira,
  • İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya,
  • İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

  • Ankara'da 22,92 liradan 25,17 lira,
  • İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya,
  • İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

​EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi
FOTOĞRAF 15
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Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor.
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Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son olarak benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.
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Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL’yi aşarken mazot ise 21 TL’nin üzerine çıktı.
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.
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​Yaşanan artış nedeniyle EPGİS'ten bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.
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Yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirildi.
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Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı.
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\"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı.
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​Duyurunun tamamı ise şöyle:<br><br><br>
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\"1-8 Mart Tarihleri arasında Akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız GenovaLavera’da;
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Motorin +398 USDTON<br>Benzin +256 USDTON
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Artış göstermiştir. Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi.
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​EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi
EPGİS son dakika duyurdu... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirdi. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı Genova/Lavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı. Peki akaryakıt fiyatları neden artıyor? Benzin ve motorinin fiyatı düşer mi yükselir mi? Türkiye'de akaryakıt tavan fiyatı uygulaması nasıl belirleniyor? İşte detaylar...


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