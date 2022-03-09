Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 0,79 kuruş/LT, motorine ise 2,25 TL/LT zam geldi. Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ortalama güncel fiyatlar...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
BENZİN NE KADAR OLDU?
Ankara'da 20,44 liradan 21,23 lira,
İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya,
İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.
MOTORİN NE KADAR OLDU?
Ankara'da 22,92 liradan 25,17 lira,
İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya,
İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.