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Ekonomi

Benzin ve motorine zam yolda

Akaryakıt fiyatlarına 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha bekleniyor. Buna göre motorine 1.50 TL zam gelecek. Benzine ise 1 TL'lik bir zammın uygulanacağı aktarıldı.

09:27 . 10/09/2023 Pazar
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Sürücüler, sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Buna göre, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.50 TL zam gelecek.

Gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’ye dayanırken benzine de zam sinyali verildi.

Benzine ise 1 TL’lik bir zammın gelmesi bekleniyor.

Motorin benzin fiyatı ne kadar?

Bir diğer yandan motorin, gelen yeni zamla birlikte İstanbul’da 37.86 TL’den 39.36 TL’ye çıkacak.

Motorin ise 39.42 TL’den, Ankara’da 39.95 TL’den ve İzmir’de 40.16 TL’den satılacak.


Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 3 Eylül 2023 mazot benzin güncel fiyatı)
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 3 Eylül 2023 mazot benzin güncel fiyatı)

Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motorin fiyatları ile benzin fiyatı zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Döviz kurundaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil kısacağını açıklaması sonrası brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolardan işlem görüyor. 15 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına 5 TL ÖTV zammı eklendi. Oto gaza 2 lira 3 kuruş, motorine ise 1 lira zam gelmişti. dolar kurunun gerilemesi sonrası benzine 99 kuruşluk indirim geldi. Peki benzin, motorin, akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Eylül 2023 İstanbul, Ankara İzmir güncel LPG, benzin, mazot litre fiyatları.


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#İndirim
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