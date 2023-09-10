Benzin ve motorine zam yolda

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Sürücüler, sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
Buna göre, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.50 TL zam gelecek.
Gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’ye dayanırken benzine de zam sinyali verildi.
Benzine ise 1 TL’lik bir zammın gelmesi bekleniyor.
Motorin benzin fiyatı ne kadar?
Bir diğer yandan motorin, gelen yeni zamla birlikte İstanbul’da 37.86 TL’den 39.36 TL’ye çıkacak.
Motorin ise 39.42 TL’den, Ankara’da 39.95 TL’den ve İzmir’de 40.16 TL’den satılacak.