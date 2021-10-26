Ekonomi Benzine 28 kuruş zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 28 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 28 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

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Haber Merkezi Diğer
Benzine 28 kuruş zam
Benzinin litresine 30 kuruş zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı.

LİTRE FİYATINA ZAM YAPILDI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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