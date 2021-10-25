Benzine bu geceden itibaren 44 kuruş zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Benzinin litresi bu gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

İstanbul'da litresi 8.36 TL

Bu artışa göre, gelen zamların ardından benzin fiyatları (litre) Ankara'da 8,33, İstanbul’da 8.36, İzmir'de 8.4 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EKONOMİ Benzine 44 kuruş zam

EKONOMİ Motorin ve benzine zam