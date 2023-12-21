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Ekonomi

Daikin’de hedef sıfır karbon emisyonu

Türkiye’de Paris İklim Anlaşması’nı hayata geçirmek için adımlar atan şirketler sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:57 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Daikin Türkiye, bu yönde yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarını ikinci kez bir raporda yayınladı. Raporda, Daikin Global Çevre Vizyonu’nun temel hedefinin, 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken olan sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmek olduğu belirtildi. Hendek Üretim Tesisi’nde kurulan güneş enerjisi tesisi ile bugüne kadar üretim faaliyetlerinde kullanılan elektriğin %68’inin güneş enerjisinden üretildiği belirtilen raporda, yeni dönem hedefi olarak elektrik enerjisinin %100’ünü güneş enerjisinden sağlamak olduğu ifade edildi.

5 BİN AĞAÇ KURTARILDI

Daikin Türkiye, Hendek Üretim Tesisi’nde 2022 mali yıl döneminde (FY22) sürdürülebilirlik (Enerji Verimliliği ve Çevre) kategorisinde 14 proje başlattı. Gerçekleştirilen 9 adet Enerji Verimliliği Kaizen projeleri sayesinde 2022 yılı içerisinde 506.802 kWh enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bu tasarrufta yaklaşık 5.929 ağaç kurtarılırken, 4.5 ton atık da geri kazandırıldı.




#Sürdürülebilirlik
#Ekonomi
#Daikin
9 saat önce
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