Daikin Türkiye, bu yönde yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarını ikinci kez bir raporda yayınladı. Raporda, Daikin Global Çevre Vizyonu’nun temel hedefinin, 2050 yılına kadar iklim değişikliğini tetikleyen en önemli etken olan sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirmek olduğu belirtildi. Hendek Üretim Tesisi’nde kurulan güneş enerjisi tesisi ile bugüne kadar üretim faaliyetlerinde kullanılan elektriğin %68’inin güneş enerjisinden üretildiği belirtilen raporda, yeni dönem hedefi olarak elektrik enerjisinin %100’ünü güneş enerjisinden sağlamak olduğu ifade edildi.