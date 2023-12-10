|
Ekonomi

BES’teki tasarrufta zirve: 722 milyar lira

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), son 20 yıllık süreçte 15 milyon 857 bin katılımcıyla 722 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldı. Sigortacılığın 100. Yılı etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İkinci basamak emeklilik sisteminin kurulmasını ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2024’ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesini hedefliyoruz” dedi.

04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:33 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BES’e 18 yaşın altında katılan ilk kişiye plaket verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BES’e 18 yaşın altında katılan ilk kişiye plaket verdi.
Akın Ali Polat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) son 20 yıllık sürede 15 milyon 857 bin katılımcıyla 722 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldığını söyledi. Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 7 milyon 274 bin katılımcı ve 50,5 milyar lira fon büyüklüğü olduğunu ifade etti.

Kasım 2023 itibarıyla katılımcı sayısının 8 milyon 583 bin, toplam fon büyüklüğünün 671 milyar liranın üzerine çıktığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini bildirdi

SİSTEMDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Türkiye Sigortalar Birliği ‘Sigortacılığın 100. Yılı’ etkinliğinde konuşan Yılmaz; sigortanın bireyler, kurumlar ve toplum için önemli bir destek mekanizması olduğunu vurguladı. Sektörün finansal sistemdeki ağırlığının her geçen gün arttığını dile getiren Yılmaz, sigortacılık sektörünün ticari hayatın sürdürülmesine katkı sağladığını ve işletmelerin planladıkları yatırımları hayata geçirebilmelerine imkân tanıdığını belirtti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNE RAĞMEN 1,2 TRİLYON TL AKTİF BÜYÜKLÜK

Türkiye'nin sigortacılık alanında öne çıkan projelerine de dikkat çeken Cevdet Yılmaz, deprem ve doğal afetlerle mücadelede kurulan kuruluşların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sektörün aktif büyüklüğünün 6 Şubat'ta yaşanan deprem olayına rağmen 1,2 trilyon liraya ulaştığını, toplam finansal piyasalar içindeki payının yüzde 5 olduğu bilgisini paylaştı. 20. yıl dönümünde BES'in önemli başarı kazandığına dikkat çeken Yılmaz, katılımcı sayısının artırılması ve fon büyüklüğü rakamlarının beklendiğini söyledi.

Yıl sonu hedef 500 milyar lira

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123’lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştığını yıl sonunda 500 milyar lira prim üretimini aşmasını beklediklerini ifade etti. Sigortanın, görünmeyen bir güvence ve destek sağlayarak vatandaşlara, ticaret erbabına ve sanayicilere huzur içinde yatırım yapma imkanı tanıdığını vurguladı.



#BES
#Ekonomi
#Cevdet Yılmaz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET