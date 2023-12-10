BES’teki tasarrufta zirve: 722 milyar lira

Akın Ali Polat





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) son 20 yıllık sürede 15 milyon 857 bin katılımcıyla 722 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldığını söyledi. Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 7 milyon 274 bin katılımcı ve 50,5 milyar lira fon büyüklüğü olduğunu ifade etti.

Kasım 2023 itibarıyla katılımcı sayısının 8 milyon 583 bin, toplam fon büyüklüğünün 671 milyar liranın üzerine çıktığını belirten Yılmaz, önümüzdeki dönemde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2024'ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini bildirdi

SİSTEMDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Türkiye Sigortalar Birliği ‘Sigortacılığın 100. Yılı’ etkinliğinde konuşan Yılmaz; sigortanın bireyler, kurumlar ve toplum için önemli bir destek mekanizması olduğunu vurguladı. Sektörün finansal sistemdeki ağırlığının her geçen gün arttığını dile getiren Yılmaz, sigortacılık sektörünün ticari hayatın sürdürülmesine katkı sağladığını ve işletmelerin planladıkları yatırımları hayata geçirebilmelerine imkân tanıdığını belirtti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNE RAĞMEN 1,2 TRİLYON TL AKTİF BÜYÜKLÜK

Türkiye'nin sigortacılık alanında öne çıkan projelerine de dikkat çeken Cevdet Yılmaz, deprem ve doğal afetlerle mücadelede kurulan kuruluşların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sektörün aktif büyüklüğünün 6 Şubat'ta yaşanan deprem olayına rağmen 1,2 trilyon liraya ulaştığını, toplam finansal piyasalar içindeki payının yüzde 5 olduğu bilgisini paylaştı. 20. yıl dönümünde BES'in önemli başarı kazandığına dikkat çeken Yılmaz, katılımcı sayısının artırılması ve fon büyüklüğü rakamlarının beklendiğini söyledi.

Yıl sonu hedef 500 milyar lira

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123’lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştığını yıl sonunda 500 milyar lira prim üretimini aşmasını beklediklerini ifade etti. Sigortanın, görünmeyen bir güvence ve destek sağlayarak vatandaşlara, ticaret erbabına ve sanayicilere huzur içinde yatırım yapma imkanı tanıdığını vurguladı.







