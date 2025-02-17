BES'ten enflasyonun üzerinde getiri

BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi 5 yıllık periyotta, yıllık enflasyon oranın ortalama %2,8 puan üzerinde getiri elde etti. Bu itibarla, BES’in uzun vadede enflasyonunun üzerinde kazandırdığı söyleniyor. Ayrıca doğru zamanlarda fon değişikliği yaparak finansal piyasalardaki hareketlerden nemalanan katılımcıların çok daha fazla getiri elde edebilmesi mümkün. 2024 yılı için BES fon gruplarının getirilerine bakıldığında; Altın EYF %52,46, Kamu Borçlanma Araçları (TL) EYF %41,30, Kamu Dış Borçlanma Araçları (Döviz) EYF %28,53 ve Hisse Senetleri EYF ise %52,63 oranında getiri sağladı. Alternatif yatırım getirilerine baktığımızda ise Döviz Sepetinin %15,61, Mevduatın %46,84 ve BIST 100’ün ise %28,94 getiri sağladığı görülüyor.