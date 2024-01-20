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Ekonomi

Beyaz eşyada verimli dönüşüm

Binalardaki enerji verimliliğini artırmak için hazırlanan ‘Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaştırma Yol Haritası’ tamamlandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:13 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre, konutlarda kullanılan düşük verimli beyaz eşyaların yıllık yaklaşık yüzde 10 oranında bir hızla 2033’e kadar enerji verimli cihazlarla değiştirilmesi planlanıyor.

ETİKETLER DEĞİŞTİ

Avrupa Birliği tarafından güncellenen enerji etiketi yönetmeliği sebebiyle Türkiye’de de geçtiğimiz aylarda beyaz eşyaların enerji etiketi yönetmeliği değişti. Bu kapsamda A+++ ile D arasındaki sınıflandırma kademeli olarak terk edilerek A’dan G’ye kadar harfler kullanılmaya başlandı. Böylece enerji verimliliği etiketleri daha anlaşılır hale geldi.




#Enerji
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Ekonomi
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