Beyaz eşyada verimli dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre, konutlarda kullanılan düşük verimli beyaz eşyaların yıllık yaklaşık yüzde 10 oranında bir hızla 2033’e kadar enerji verimli cihazlarla değiştirilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından güncellenen enerji etiketi yönetmeliği sebebiyle Türkiye’de de geçtiğimiz aylarda beyaz eşyaların enerji etiketi yönetmeliği değişti. Bu kapsamda A+++ ile D arasındaki sınıflandırma kademeli olarak terk edilerek A’dan G’ye kadar harfler kullanılmaya başlandı. Böylece enerji verimliliği etiketleri daha anlaşılır hale geldi.